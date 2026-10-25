कुशीनगर में बेकाबू हुई थार, ई-रिक्शा को रौंदा, 6 घायल; 4 की हालत नाजुक

जागरण संवाददाता, कुशीनगर। तेज रफ्तार थार ने सवारी लेकर जा रहे ई-रिक्शा को पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि थार ई-रिक्शा के ऊपर चढ़ गई और ई-रिक्शा पलट गया। हादसे में ई-रिक्शा सवार छह लोग घायल हो गए।

इनमें चार की हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने उन्हें मेडिकल कालेज अस्पताल गोरखपुर रेफर कर दिया। दुर्घटना कप्तानगंज थाना कके हाटा-कप्तानगंज मार्ग पर मथौली कस्बे में रविवार दोपहर हुई। लोहेपार से सवारियां लेकर ई-रिक्शा मथौली की ओर आ रहा था। दोपहर करीब 12 बजे कस्बे में इंडियन पेट्रोल पंप के पास पीछे से आ रही तेज रफ्तार थार अनियंत्रित हो गई और ई-रिक्शा में टक्कर मारते हुए उसके ऊपर चढ़ गई। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। आसपास के लोगों ने तत्परता दिखाते हुए घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मथौली पहुंचाया।