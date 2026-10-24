कुशीनगर में आधी रात महिला से मिलने गए युवक को ग्रामीणों ने खंभे से बांधकर पीटा, वीडियो हुआ वायरल

संवाद सूत्र, नेबुआ नौरंगिया। आधी रात के बाद महिला से मिलने पहुंचे युवक को पकड़ महिला के स्वजन व ग्रामीणों ने बिजली के खंभे में बाधकर पिटाई की। युवक को पिटता देख महिला ने ही 112 नंबर पर सूचना दी। आरोपित को मुक्त करा पुलिस उपचार के लिए अस्पताल ले गई।

थाना नेबुआ नौरंगिया क्षेत्र में गुरुवार को हुई इस घटना का वीडियो शुक्रवार को इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो गया। मामला दो वर्ग से जुड़ा होने के कारण पुलिस गांव में गश्त कर रही है। महिला तीन बच्चों की मां बताई जा रही।

बताया जा रहा कि बरवा पुर्दिल गांव के वर्ग विशेष से जुड़े युवक का पड़ोस की गांव की महिला से पिछले एक वर्ष से संबंध है। घटना के समय रात दो बजे युवक महिला से मिलने उसके घर के समीप गन्ने के खेत में पहुंचा। कुछ ही समय में महिला भी वहां पहुंच गई।

महिला के आचरण व्यवहार को लेकर शक कर रहे स्वजन आसपास के लोगों के साथ पीछे से पहुंचे और दोनों को पकड़ लिए। डांट-फटकार कर महिला को घर भेज दिए। वहीं युवक को बिजली के खंभे में बांध पीटने लगे। यह देख महिला ने 112 नंबर पर सूचना दी।