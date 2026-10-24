गोरखपुर को दिवाली पर सीएम योगी का बड़ा तोहफा, 1 नवंबर को होगा चौरी चौरा ओवरब्रिज का लोकार्पण

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। चौरी चौरा में बने ओवरब्रिज का एक नवंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोकार्पण करेंगे। मुख्यमंत्री सुबह 10:30 बजे पहुंचेंगे और एक घंटे चौरी चौरा में रहेंगे। वह बलिदानी स्मारक जाएंगे और जनसभा को भी संबोधित करेंगे।

मुख्यमंत्री फुटहवाइनार क्षेत्र में हेलीकाप्टर से उतरेंगे और फिर तकरीबन साढ़े तीन किलोमीटर दूर आयोजन स्थल पर सड़क मार्ग से जाएंगे। मुख्यमंत्री के आने की सूचना के बाद प्रशासन, सेतु निगम, लोक निर्माण विभाग और नगर पंचायत ने तैयारी तेज कर दी है।

59 करोड़ 44 लाख रुपये की लागत से चौरी चौरा में ओवरब्रिज का निर्माण हुआ है। पहले लोकार्पण 22 अक्टूबर को किए जाने की तैयारी थी लेकिन अचानक कार्यक्रम रद हो गया। इसके बाद नई तिथि घोषित की गई है। विधायक इं. सरवन निषाद ने बताया कि मुख्यमंत्री का हेलीपैड फुटहवाइनार में लवी जायसवाल के गोदाम परिसर में बन रहा है।

यहां से वह कार से भोपा बाजार चमड़ा मंडी के पास नवनिर्मित ओवरब्रिज का उद्घाटन करेंगे। इसके पश्चात बलिदानी स्मारक चौरी चौरा पर जाकर वीर सपूतों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। स्मारक के सामने मुख्यमंत्री जनसभा को संबोधित करेंगे। बताया कि ओवरब्रिज बनने से चौरी चौरा के लोगों का आवागमन और सुलभ हो गया है।