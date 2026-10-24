गोरखपुर में दूसरी जगह तय हो चुकी थी शादी, जिद पर अड़ी प्रेमिका तो मंदिर में लेने पड़े सात फेरे

संवाद सूत्र, भटहट, (गोरखपुर)। गुलरिहा क्षेत्र के एक गांव में प्रेम प्रसंग का मामला पंचायत के बाद सुलझ गया। स्वजन की मौजूदगी में प्रेमी युगल ने बामंत माता मंदिर में सात फेरे लेकर शादी कर ली। दोनों के बालिग होने के कारण पुलिस ने मामले में हस्तक्षेप नहीं किया। दोनों के बालिग होने पर 24 अक्टूबर को कोर्ट मैरिज करने की सहमति बनी है।

एक गांव के युवक और युवती के बीच काफी समय से प्रेम संबंध था। युवती के स्वजन इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने उसकी शादी 10 दिसंबर को दूसरी जगह तय कर दी थी। इसे लेकर विवाद बढ़ गया। गुरुवार रात नौ बजे युवती अपने प्रेमी के घर पहुंच गई और उससे शादी करने की जिद पर अड़ गई।