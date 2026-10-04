कुशीनगर के सुधियानी रेलवे ढाला पर 76.41 करोड़ से बनेगा फ्लाईओवर, जाम से मिलेगी मुक्ति

संवाद सूत्र, बोदरवार, कुशीनगर। कप्तानगंज-बोदवार मार्ग पर स्थित सुधियानी रेलवे ढाला पर फ्लाईओवर के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। रेल मंत्रालय ने यहां फ्लाईओवर निर्माण के लिए 76.41 करोड़ रुपये स्वीकृत कर दिया है। निर्माण पूरा होने के बाद इस मार्ग पर प्रतिदिन लगने वाले जाम की समस्या से निजात मिलेगी तो आवागमन सुलभ हो जाएगा।

सांसद विजय कुमार दूबे ने बताया कि पनियहवा-गोरखपुर रूट के कप्तानगंज जंक्शन के आगे सुधियानी ढाला स्थित है। यह कप्तानगंज-गोरखपुर मार्ग से जुड़ा है। इस रास्ते महराजगंज व कुशीनगर जनपद के अलावा बिहार के लोग भी आते-जाते हैं। दिन भर बड़े वाहनों का आवागमन होता रहता है।

ट्रेनों के आने-जाने के दौरान रेलवे ढाला का फाटक बंद कर दिया जाता है। इस रूट से थावे व नरकटियागंज से आने वाली ट्रेनों के अलावा मालगाड़ियां भी गुजरती हैं। इसलिए दिन में कई बार ढाला बंद होता है। उस दौरान मार्ग पर दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग जाती है।