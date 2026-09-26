कुशीनगर में टूटे रेलवे ट्रैक से टला बड़ा रेल हादसा, घंटों बाधित रहा आवागमन

जागरण संवाददाता, कुशीनगर। कप्तानगंज-थावे रेलमार्ग पर शुक्रवार की रात दुदही रेलवे स्टेशन के पूर्वी गेट संख्या 46 सी के पास रेलवे ट्रैक टूटने की सूचना से हड़कंप मच गया। गेटमैन और स्टेशन अधीक्षक की तत्परता से बड़ा हादसा टल गया। ट्रैक टूटने के कारण थावे से गोरखपुर जाने वाली सवारी गाड़ियां विभिन्न स्टेशनों पर घंटों खड़ी रहीं, जिससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा।

गेटमैन मुकेश यादव ने शाम 6:30 बजे रेलवे ट्रैक टूटने की सूचना स्टेशन अधीक्षक मनमोहन कुमार को दी। स्टेशन अधीक्षक ने पीडब्ल्यूआई प्रमोद भास्कर और कंट्रोल को सूचना दी। सूचना मिलने के बाद पीडब्ल्यूआई ने उच्चाधिकारियों को अवगत कराया और भारी वर्षा के बीच रात करीब 8:30 बजे दुदही पहुंचकर ट्रैक बदलने का कार्य शुरू कराया।