कुशीनगर में 47 करोड़ की लागत से बनेगा सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, निर्माण के लिए पांच एकड़ भूमि चिह्नित

अनिल कुमार त्रिपाठी, कसया। अंतरराष्ट्रीय बौद्ध पर्यटन केंद्र कुशीनगर में 47 करोड़ रुपये की लागत से सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) स्थापित किया जाएगा। प्लांट की क्षमता प्रतिदिन 40 लाख लीटर सीवरेज से आने वाले गंदे पानी को उपचारित करने की होगी। इसके लिए निविदा प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होते ही कार्यदायी संस्था सीएनडीएस निर्माण कार्य शुरू करेगी।

एसटीपी के लिए नेशनल हाईवे के समीप हिरण्यवती नदी के किनारे नगरपालिका की करीब पांच एकड़ खाली भूमि चिह्नित की गई है। परियोजना के धरातल पर उतरने के बाद नगर से निकलने वाले गंदा पानी वैज्ञानिक तरीके से उपचार किया जा सकेगा।

इससे नदी और नालों में सीधे गंदा पानी जाने पर रोक लगेगी और पर्यावरण के साथ भूजल की गुणवत्ता को भी संरक्षण मिलेगा। सबसे बड़ी बात कि बुद्ध स्थली की ऐतिहासिक व धार्मिक पहचान से जुड़ी हिरण्यवती नदी का आंचल (पानी) मैला होने से बचेगा।

नगरपालिका क्षेत्र में करीब 1.60 लाख की आबादी 27 वार्डों में रहती है। यहां प्रतिदिन लगभग 40 टन ठोस कचरा निकलता है। बढ़ती आबादी और पर्यटन गतिविधियों के बीच ठोस कचरे के साथ सीवरेज का वैज्ञानिक प्रबंधन भी नगर के लिए बड़ी आवश्यकता बन चुका है। एसटीपी के निर्माण से दूषित पानी उपचारित होगा। नगरपालिका प्रशासन पिछले दो वर्षों से इस परियोजना को प्रयासरत था।

सीएनडीएस और नगरपालिका प्रशासन की संयुक्त टीम ने नगर के विभिन्न वार्डों में सर्वे कर जनसंख्या, सीवरेज जल की मात्रा, नालियों में पानी के बहाव और प्रस्तावित प्लांट के लिए भूमि की उपलब्धता का अध्ययन किया। इसके आधार पर डीपीआर तैयार कर शासन को भेजा गया।

शासन की टीमों ने प्रस्तावित स्थल का निरीक्षण, तकनीकी और वित्तीय परीक्षण किया। इसके बाद डीपीआर को अंतिम स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया गया। वित्तीय स्वीकृति मिलने के बाद निविदा प्रक्रिया भी पूरा कर ली गई है। जल्द ही परियोजना धरातल पर दिखाई देगी।