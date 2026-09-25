पूर्वजों की याद में निर्माण कार्य कराने पर खर्च का 40% पैसा देगी यूपी सरकार, इन कामों को किया गया शामिल

जागरण संवाददाता, बस्ती। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने, गांवों के सर्वांगीण विकास के उद्देश्य से सरकार ने उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना शुरू की है। इसके तहत यदि कोई अपने पूर्वजों, माता पिता की याद में कोई अपने गांव, क्षेत्र में समाज के लिए सार्वजनिक उपयोग के लिए बरात घर, अस्पताल आदि का निर्माण कार्य, कराना चाहे तो सरकार बजट का 40 प्रतिशत हिस्सा वहन करेगी।

इतना ही नहीं शिलापट्ट भी संबंधित व्यक्ति का ही लगेगा। उत्तर प्रदेश सरकार की इस पहल के तहत कोई भी व्यक्ति या निजी संस्था अपने पैतृक गांव या क्षेत्र के विकास कार्यों में आर्थिक योगदान दे सकती है। प्रधान, प्रमुख या उच्च पदों पर बैठे लोग, निजी संस्था संबंधित गांव, क्षेत्र व जिले में अपने पूर्वजों की याद में कुछ सामाजिक कार्य करना चाहती है तो सरकार उन्हें उस कार्य पर खर्च होने वाली धनराशि का 40 प्रतिशत हिस्सा देगी।

निदेशक पंचायती राज ने डीएम और सीडीओ को पत्र भेजकर योजना के क्रियान्वयन व प्रचार प्रसार पर जोर दिया है। वहीं सीडीओ सार्थक अग्रवाल ने बीडीओ, एडीओ पंचायत, ग्राम पंचायतों के प्रशासक आदि को पत्र भेज कर कहा है सरकार की इस महत्वपूर्ण योजना का प्रचार प्रसार कराएं और लोगों को योजना के तहत विभिन्न कार्यो के लिए प्रेरित करें।