कुशीनगर में गंडक नदी की बाढ़ का खतरा, नेपाल में भारी बारिश से हाई अलर्ट

संवाद सूत्र, पनियहवा। नेपाल में 26 से 30 सितंबर तक भारी वर्षा की संभावना को देखते हुए गंडक नदी में करीब 3.50 लाख क्यूसेक पानी आने की संभावना जताई गई है। नेपाल से मिली सूचना के बाद जल संसाधन विभाग ने हाई अलर्ट जारी किया है। जिसका असर यूपी के कुशीनगर के खड्डा तहसील स्थित नदी किनारे के मदनपुर सुकरौली,भैंसहा, लक्ष्मीपुर, पडरहवा,भगवानपुर और दियारा के गांव शिवपुर, हरिहरपुर,नरायनपुर, मरिचहवा,बसंतपुर पर पड़ सकता है।

गुरुवार शाम चार बजे 73600 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया गया। पिछले कुछ दिनों से गंडक के जलस्तर में गिरावट आने के बाद विभागीय अधिकारी राहत महसूस कर रहे थे, लेकिन नेपाल में भारी वर्षा की संभावना और नदी जलप्रवाह की आशंका ने एक बार फिर चिंता बढ़ा दी है। नेपाल से पानी आने की सूचना के बाद विभाग की ओर से संवेदनशील स्थानों पर विशेष नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं।

बिहार बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल-दो के कार्यपालक अभियंता रजत कुमार ने बताया कि नेपाल प्रशासन की ओर से 26 से 30 सितंबर तक भारी वर्षा की सूचना दी गई है। इसके आधार पर विभाग को अलर्ट किया गया है। मौसम विभाग ने भी इस अवधि में भारी बारिश की संभावना जताई है।

बाढ़ खंड के एसडीओ संजय कुमार ने बताया कि गंडक के पानी में वृद्धि की स्थिति को देखते हुए नदी किनारे तटबंधों और संवेदनशील स्थलों पर निगरानी बढ़ाई जा रही है। ग्रामीणों को नदी के आसपास जाने में सावधानी बरतने और प्रशासन की ओर से जारी निर्देशों का पालन करने की सलाह दी गई है। टीमें जलस्तर और तटबंधों की स्थिति पर लगातार निगरानी रख रही हैं।