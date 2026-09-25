कुशीनगर में ई-रिक्शा चालक की करंट लगने से मौत, परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़

जागरण संवाददाता, सेवरही, (कुशीनगर)। ई-रिक्शा की बैट्री चार्ज करते समय विद्युत करंट की चपेट में आने से 50 वर्षीय चालक पप्पू राइन अचेत हो गए। पत्नी कमरे में गई तो घटना की जानकारी हुई। उन्हें सीएचसी सेवरही ले गए, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया।

घटना गुरुवार की रात करीब साढ़े दस बजे उपनगर के वार्ड नंबर 15 मालवीय नगर में हुई। मृतक की पत्नी सबेया खातून ने बताया कि पप्पू रात करीब 10 बजे ई-रिक्शा लेकर घर आए। भोजन करने के बाद वह बच्चों के साथ दूसरे कमरे में सोने चली गईं। करीब एक घंटे बाद बगल के कमरे में गईं तो देखा कि ई-रिक्शा का चार्जर प्लग में लगा था और पप्पू जमीन पर अचेत पड़े थे।