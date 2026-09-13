कुशीनगर में ट्रक हादसे ने छीना पिता का साया, 3 बेसहारा बच्चों के सहारा बने CM योगी के विधायक पीएन पाठक

संवादसूत्र, टेकुआटार, कुशीनगर। सड़क हादसे में परिवार के इकलौते कमाऊ सदस्य की मौत के बाद बेसहारा हुए तीन बच्चों के लिए विधायक पीएन पाठक ने मदद का हाथ बढ़ाया है। उन्होंने मृतक की 16 वर्षीय पुत्री ज्योति, 15 वर्षीय राधा और 12 वर्षीय पुत्र सूरज की पढ़ाई का जिम्मा लेने का भरोसा दिया। विधायक के इस कदम से गम में डूबे परिवार को बड़ी राहत मिली है।

रामकोला के रामबर बुजुर्ग निवासी 40 वर्षीय सुभाष पांडेय की चार सितंबर को पडरौना-कप्तानगंज मार्ग पर गोबरही चौराहे के पास सड़क हादसे में मौत हो गई थी। बेकाबू ट्रक ने उन्हें रौंद दिया था। सुभाष परिवार के एकमात्र कमाऊ सदस्य थे और उनकी आय से ही पूरे परिवार का भरण-पोषण होता था। सुभाष के पिता महेंद्र पांडेय लकवाग्रस्त हैं।

पत्नी सीमा देवी और तीनों बच्चों की जिम्मेदारी भी उन्हीं के कंधों पर थी। अचानक हुए इस हादसे ने परिवार से सहारा छीन लिया। पति की मौत के बाद पत्नी और बच्चों के सामने जीवन-यापन के साथ ही बच्चों की पढ़ाई जारी रखने की चुनौती खड़ी हो गई। शुक्रवार की शाम विधायक पाठक मृतक के घर पहुंचे और परिवार से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया।