कुशीनगर में 20 सड़कों का होगा कायाकल्प, चार करोड़ रुपए से बदलेगी सूरत

जागरण संवाददाता, कुशीनगर। नगर के नागरिकों के लिए अच्छी खबर है। विभिन्न मोहल्लों की 20 सड़कों की सूरत बदलने वाली है। इस पर लगभग चार करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। नागरिकों को बेहतर आवागमन की सुविधा के लिए नगरपालिका की ओर से इसका प्रस्ताव शासन को भेजा गया था। उसे स्वीकृति देते हुए शासन की ओर से धन अवमुक्त कर दिया गया है। सभी परियोजनाओं की टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। शीघ्र निर्माण शुरू कराया जाएगा।

पडरौना नगरपालिका के पुराने और विस्तारित क्षेत्र के वार्डों में सड़कों का निर्माण कराने के लिए बोर्ड की ओर से शासन को चार करोड़ का प्रस्ताव भेजा गया था। नगरपालिका के सीमा विस्तार में अगल-बगल के 31 राजस्व गांवों को शामिल किया गया था तो वहां के नागरिकों में उम्मीद जगी थी कि अब बेहतर सुविधाएं मिलेंगी।