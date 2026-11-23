जागरण संवाददाता, कुशीनगर। कार्तिक पूर्णिमा पर बांसी धाम में आयोजित मेले को लेकर नगर में सोमवार व मंगलवार को डायवर्जन किया गया है।

नगर आने से पहले इस बदलाव की जानकारी कर लें ताकि किसी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े। यह बदलाव सोमवार शाम चार बजे से लेकर अगले दिन मेला के समापन तक प्रभावी रहेगा।

कुशीनगर पुलिस की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, बड़ी नहर पडरौना से होकर बिहार जाने वाली बड़ी कामर्शियल गाड़ियां खिरिया टोला रेगुलेटर के रास्ते बड़ी नहर होते हुए मधुबनी के रास्ते बिहार जाएंगी। इन वाहनों का खिरकिया में प्रवेश पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा।