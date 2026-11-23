जागरण संवाददाता, फूलपुर (आजमगढ़)। तमसा-मंजूषा के संगम पर स्थित दुर्वासा धाम पर लगने वाले तीन दिवसीय कार्तिक पूर्णिमा के मेले की तैयारी तेज हो गई हैं। दूर-दराज के व्यापरियों का आगमन हो चुका है। मेला क्षेत्र में झूला सहित तमाम दुकानें लगनी शुरू हो गईं हैं। दुर्वासा धाम पर सोमवार को बटोर और मंगलवार को कार्तिक पूर्णिमा पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाएंगे।

क्षेत्राधिकारी फूलपुर भूपेश कुमार पांडेय और एसडीएम निजामाबाद अयान जैन ने बैठक कर मेले की तैयारी पर मंथन कर चुके हैं। इस दौरान क्षेत्रीय लोगों से जानकारी लेने के साथ ही आवश्यक निर्देश भी दिए। मेला समिति में तहसीलदार निजामाबाद, तहसीलदार फूलपुर, लेखपाल, राजस्व निरीक्षक और स्थानीय समितियों के लोग शामिल हैं।

मेले से प्राप्त राजस्व को मंदिर के विकास के लिए अलग खाते में रखा जाएगा। इसके अतिरिक्त अमीन, राजस्व निरीक्षक, लेखपाल को तैनात किया जाएगा। डाक्टरों की टीम भी मेले में लगाई जाएगी। दुकानें सड़क से एक मीटर की दूरी पर लगाई जाएंगी। अधिकारियों ने मेला के दौरान आने वाली छोटी-बड़ी समस्याओं की जानकारी ली और क्षेत्रीय लोगों से सुझाव मांगे।