जागरण संवाददाता, पडरौना। अगले वर्ष रोपे जाने वाले पौधों को लेकर वन विभाग की तैयारियां शुरू हो गईं हैं। पाैध उगाने के लिए विभाग इन दिनों थैलियां तैयार करने में जुटा है। जिले में इस बार 45 लाख से अधिक थैलियां तैयार किए जाने का लक्ष्य निर्धारित है। थैलियाें के तैयार होते ही विभाग द्वारा बीज रोपित का कार्य शुरू हो जाएगा। इस बार फलदार व सागौन के पौधों की संख्या समान होगी अर्थात दोनों ही बराबर-बराबर उगाए जाएंगे।

शासन द्वारा वर्ष 2027 में जिले के लिए 45 लाख 26 हजार पौधे उगाए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके लिए वन विभाग ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। नवंबर की शुरूआत से ही नर्सरियों में काम जोर-शोर से चल रहा है। सुबह से शाम तक माली थैली भरान में जुटे हैं। विभाग के अनुसार इस बार लक्ष्य के सापेक्ष 50 प्रतिशत पौधे फलदार (आम, अमरूद, जामुन, शरीफा व आंवला) तथा 50 प्रतिशत पौधे सागौन के उगाए जाएंगे।