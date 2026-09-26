कुशीनगर में नारायणी नदी का जलस्तर बढ़ा, सलिकपुर और महादेवा गांव में घुसा पानी; प्रशासन अलर्ट

जागरण संवाददाता, कुशीनगर। नेपाल में हो रही मूसलाधार वर्षा संग जनपद में तीन दिन से हो रही बारिश शनिवार की दोपहर तक डिस्चार्ज 3.04 लाख क्यूसेक तक पहुंच गया तो सलिकपुर व महादेवा गांव में नारायणी का पानी उतर आया। दोनों गांवों चारों ओर से पानी से घिर गए हैं तो अन्य गांवों की दहलीज पर इस खतरे की दस्तक हो गई है।

पहले से अलर्ट मोड में रहा प्रशासन बचाव कार्य को लेकर टीम संग पहुंचा तो जनप्रतिनिधि भी हालात बिगड़ता देख बांध तक पहुंचे। दियारा यानी कि नदी उस पर बसे सात गांवों के लोगों के सामने गंभीर संकट खड़ा हो गया है। वे पलायन करने की तैयारी में दिख रहे हैं। हालांकि, हालात अभी इस कदर नहीं हुए हैं कि, बाढ़ का पानी विनाशकारी रूप ले, लेकिन लगातार बढ़ रहेपानी के डिस्चार्ज को लेकर इसकी आंशका से इन्कार भी नही किया जा सकता।

अपर जिलाधिकारी पवन कुमार ने खड्डा तहसील के संवेदनशील छितौनी तटबंध का स्थलीय निरीक्षण करने पहुंचे। अति संवेदनशील मदनपुर भेड़ियारी स्थित ठोकर संख्या तीन पर पहुंचकर नारायणी नदी के बहाव और तटबंध की वर्तमान स्थिति का जायजा लिया। बाढ़ खंड और राजस्व विभाग के अधिकारियों से नदी में पानी के डिस्चार्ज, तटबंध की सुरक्षा तैयारियों और संभावित खतरों पर विस्तृत रिपोर्ट देने के साथ लगातार नजर रखने को कहा।