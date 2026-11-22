जागरण संवाददाता, पडरौना। खड्डा के सीमावर्ती गांवों के लोगों के लिए अच्छी खबर है। विधायक विवेकानंद पांडेय की पहल पर शासन की ओर से पांच परियोजनाओं को स्वीकृति दे दी गई है। क्षेत्र में चार सड़कों व खड्डा कस्बा में गेस्ट हाऊस का निर्माण होगा। इस पर 11.35 करोड़ रुपये खर्च होंगे। प्रथम किश्त के रूप में 9.28 करोड़ रुपये अवमुक्त कर दिए गए हैं।

सड़कों का निर्माण होने से कुशीनगर व महराजगंज के लोगों को बेहतर आवागमन की सुविधा मिलेगी। शासन के संयुक्त सचिव राजेश प्रताप सिंह की ओर से लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष को भेजे गए पत्र के माध्यम से बताया गया है कि तिनपरसा संपर्क मार्ग 2.10 किमी निर्माण के लिए 2.10 करोड़, पकड़ियार-मंझरिया मार्ग एक किमी निर्माण के लिए एक करोड़, बंधुछपरा-एकडंगी बनवारी टोला मार्ग दो किमी निर्माण के लिए दो करोड़ और