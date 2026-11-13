कुशीनगर के जोकवा बाजार में नहर किनारे मिला 12 फीट लंबा अजगर, वन विभाग ने रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा

संवाद सूत्र, जोकवा बाजार (कुशीनगर)। फाजिलनगर के जोकवा बाजार-मधुरिया मार्ग पर नहर किनारे शुक्रवार की दोपहर 12 फीट लंबा अजगर मिलने से आसपास के लोगों में कौतूहल मच गया। विशालकाय अजगर को देखने के लिए मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई।

नहर किनारे अजगर मिलने की सूचना तेजी से आसपास के गांवों में फैल गई। इसके बाद काफी संख्या में लोग मौके पर पहुंच गए। अजगर की लंबाई और आकार देखकर लोग हैरान रह गए। इसकी सूचना लोगों ने वन विभाग को दी।