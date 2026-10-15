यूपी में लोहे की कीलों पर लेटकर मां दुर्गा की अनोखी पूजा, तपस्या देखने दूर-दूर से आ रहे लोगों का तांता

जागरण संवाददाता, कौशांबी। शारदीय नवरात्र में मां दुर्गा की भक्ति के रंग में हर कोई रंगा नजर आ रहा है। कहीं भजन-कीर्तन हो रहे हैं तो कहीं श्रद्धालु कठिन साधना में लीन हैं। इसी बीच नगर पालिका भरवारी के अमहा गांव में एक महिला की अनोखी तपस्या लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है।

प्रतापगढ़ की रहने वाली सुदेश्वरी लोहे की कीलों से बनी शैय्या पर लेटकर मां दुर्गा की आराधना कर रही हैं। उनकी कठिन साधना को देखने के लिए दूर-दराज के गांवों से भी श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। चार वर्षों से कर रहीं तपस्या प्रतापगढ़ जिले के पुन्नेमऊ गांव निवासी सुदेश्वरी दुर्गा पिछले चार वर्षों से तपस्या कर रही हैं। इस बार वह अपनी बहन शिमला देवी के घर अमहा गांव आई हैं, जहां उनकी साधना जारी है।