3 नवंबर को होने वाली विशेष शिक्षा पात्रता परीक्षा के लिए शिक्षकों को बड़ी राहत, मिलेगा स्पेशल लीव

जागरण संवाददाता, कौशांबी। विशेष शिक्षा पात्रता परीक्षा में शामिल होने वाले सेवारत शिक्षकों और स्पेशल एजुकेटर्स अभ्यर्थियों के लिए राहत भरी खबर है। परीक्षा में शामिल होने के लिए इन अभ्यर्थियों को विशेष अवकाश दिया जाएगा।

तीन नवंबर को आयोजित होने वाली इस परीक्षा को लेकर संबंधित शिक्षकों को विभागीय स्तर पर सहूलियत प्रदान की जाएगी।

विशेष शिक्षा पात्रता परीक्षा में शामिल होने जा रहे सेवारत शिक्षकों और स्पेशल एजुकेटर्स अभ्यर्थियों के लिए राहत भरी खबर है।

परीक्षा के दिन उन्हें विभाग की ओर से विशेष अवकाश दिया जाएगा। तीन नवंबर को प्रस्तावित परीक्षा में शामिल होने के लिए संबंधित अभ्यर्थियों को विभागीय स्तर पर यह सहूलियत प्रदान की जाएगी। इससे शिक्षक अपनी नियमित ड्यूटी की चिंता किए बिना परीक्षा में शामिल हो सकेंगे।