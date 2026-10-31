बलिया के अभिषेक तिवारी को मिली 1 करोड़ की फेलोशिप, अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में करेंगे पढ़ाई

जागरण संवाददाता, बलिया। कभी बाढ़ और खेती में नुकसान के कारण परिवार को बलिया छोड़कर कोलकाता जाना पड़ा था। आज उसी परिवार के बेटे अभिषेक तिवारी ने करीब एक करोड़ रुपये की फेलोशिप हासिल कर अमेरिका की प्रतिष्ठित कोलंबिया यूनिवर्सिटी में प्रवेश पाया है। वह यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ इंटरनेशनल एंड पब्लिक अफेयर्स (एसआईपीए) के मास्टर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन (एमपीए) कार्यक्रम में पढ़ाई करेंगे।

जिले में शुरुआती शिक्षा प्राप्त करने वाले अभिषेक ने कोलकाता में वाणिज्य, लेखांकन और वित्त की पढ़ाई की। कारपोरेट क्षेत्र में नौकरी करने के बाद उन्होंने सामाजिक बदलाव के उद्देश्य से नौकरी छोड़ दी और ''टीच फॉर इंडिया'' फेलोशिप के तहत दिल्ली के वंचित बच्चों को पढ़ाया।