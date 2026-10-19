रामवन गमन मार्ग का कौशांबी में एक लेन बंद, हाईटेंशन लाइन विवाद से शिफ्टिंग कार्य प्रभावित; वाहन चालकों को परेशानी

जागरण संवाददाता, कौशांबी। अयोध्या से चित्रकूट को सीधे जोड़ने वाले जाने रामवन गमन मार्ग के एक लेन को जिला मुख्यालय के समीप हाईटेंशन लाइन की शिफ्टिंग नहीं होने से बंद कर दिया गया है। इसकी वजह से लोगों को कादीपुर के समीप मुड़कर समदा होते हुए आगे का मार्ग तय करना पड़ रहा है। जहां लेन बंद की गई है, वहां आगे रास्ता बंद होने का बोर्ड लगाया गया है, लेकिन रात में अंधेरा होने पर हादसे का अंदेशा बना है।

मंझनपुर के समदा से होकर निकला है मार्ग रामवन गमन मार्ग का निर्माण प्रतापगढ़ से लेकर चित्रकूट तक लोक निर्माण विभाग के नेशनल हाईवे (एनएच) खंड प्रयागराज द्वारा कराया जा रहा है। जिले में अभी काम चल रहा है। यह मार्ग जिला मुख्यालय से सटे समदा गांव से होकर जा रहा है। इस गांव से गुजरी हाईटेंशन लाइन नीचे होने के कारण उसे पावर कारपोरेशन द्वारा शिफ्ट किया जाना है।

खेत में टॉवर लगाया जाना है दरअसल लाइन को शिफ्ट करने के लिए काश्तकारों के खेत में टॉवर लगाया जाना है। इसको लेकर कुछ काश्तकारों ने विरोध करते हुए उच्च न्यायालय में वाद दायर कर दिया है। चूंकि हाईटेंशन लाइन नीचे होने के कारण मार्ग से गुजरने वाले लोगों के लिए विभाग ने खतरे का अंदेशा जताया गया है। लिहाजा कादीपुर के समीप इस मार्ग के एक लेन को बंद कर दिया गया है। इससे लोगों को परेशानी होती है।