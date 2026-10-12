नवरात्र: आस्था की राह में सुरक्षा का पहरा, मालवाहक वाहनों से श्रद्धालुओं के सफर पर लगी रोक

जागरण संवाददाता, कौशांबी। शारदीय नवरात्र पर शक्तिपीठ मां शीतला धाम समेत जिले के देवी मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। मां के दर्शन-पूजन के लिए लोग निजी वाहनों के साथ बस और ऑटो से भी पहुंच रहे हैं। इस भीड़ का फायदा उठाकर कुछ मालवाहक वाहन चालक भी श्रद्धालुओं को ढोने में जुटे हैं। ऐसे में उनकी जान जोखिम में पड़ने की आशंका बनी है। इसे देखते हुए पुलिस और परिवहन विभाग ने सख्ती बढ़ा दी है। नियमों की अनदेखी कर मालवाहक वाहनों से श्रद्धालुओं को ले जाने वाले चालकों पर कार्रवाई की जा रही है।

श्रद्धालुओं की सुरक्षा की अनदेखी करते हैं नवरात्र मेले के दौरान देवी मंदिरों तक पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं को आसानी से वाहन नहीं मिल पाते। इसका फायदा उठाकर कुछ मालवाहक वाहन चालक क्षमता और सुरक्षा मानकों की अनदेखी करते हुए लोगों को बैठाकर ले जाते हैं। माल ढोने के लिए बने इन वाहनों में यात्रियों को बैठाना सुरक्षित नहीं है। अचानक ब्रेक लगने, वाहन अनियंत्रित होने या दुर्घटना की स्थिति में श्रद्धालुओं को गंभीर चोट लग सकती है।

सैनी में 10 श्रद्धालुओं की हादसे में हुई थी मौत पिछले दिनोंं सैनी के डोरमा के समीप खड़े ट्रेलर से पिकअप (लोडर) टकराने से 10 श्रद्धालुओं की मौत हुई थी। कोखराज इलाके में भी अनियंत्रित लोडर पलटने से एक व्यक्ति की मौत हुई। जबकि कई लोग गंभीर रूप से जख्मी होकर अस्पतालों में भर्ती हुए थे। इसे लेकर पुलिस ने ऐसे वाहन चालकों पर सख्ती बरतना शुरू कर दिया है। यातायात पुलिस ने रविवार को अभियान चलाकर छह मालवाहक वाहनों का चालान किया। एक वाहन सीज भी किया गया है।