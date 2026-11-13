कौशांबी के चायल में 14 करोड़ की लागत से बनेगा नया फायर स्टेशन, डेढ़ बीघा जमीन पर होगा निर्माण

जागरण संवाददाता, कौशांबी। चायल तहसील क्षेत्र के लोगों को अब आग लगने की घटना के दौरान दमकल की सुविधा के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। पिपरी के मुरादपुर में डेढ़ बीघे भूमि पर करीब 14 करोड़ रुपये की लागत से नया फायर स्टेशन बनाया जाएगा। इसके लिए लंबे समय से मांग की जा रही थी। प्रस्तावित फायर स्टेशन में कार्यालय के साथ आवासीय भवन का भी निर्माण कराया जाएगा।

इससे अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों को एक ही परिसर में कार्यालय और आवास की सुविधा मिलेगी। फायर स्टेशन के निर्माण से चायल तहसील क्षेत्र के 268 गांवों में आग लगने की घटनाओं में तुरंत मदद मिलेगी। अभी तक गर्मी के दिनों में अस्थाई फायर स्टेशन बनाकर काम चलाना पड़ता था। शासन ने स्वीकृति प्रदान कर कार्यदाई संस्था पुलिस आवास निगम लिमिटेड को नामित कर दिया है। दिसंबर-जनवरी से कार्य को शुरू होने की उम्मीद हैं।

मंझनपुर, सिराथू, पश्चिम शरीरा, और उदहिन फायर स्टेशन की दमकल गाड़ियों से जिले भर में आग की घटनाओं पर काबू पाया जाता है। ज्यादा आवश्यकता होने पर प्रयागराज से भी दमकल गाडियां बुलाई जाती हैं, लेकिन चायल तहसील में फायर स्टेशन नहीं होने से लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। क्षेत्र में कहीं आग लगने की घटना होने पर पश्चिम शरीरा या प्रयागराज से दमकल को पहुंचना पड़ता है।

दूरी अधिक होने के कारण दमकल के पहुंचने तक कई बार आग विकराल रूप धारण कर लेती है। इससे लोगों के मकान, दुकान और किसानों की फसल को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। इसी समस्या को देखते हुए चायल में अलग फायर स्टेशन बनाने के लिए बीते दिनों चायल विधायक पूजा पाल ने मुख्यमंत्री से मिलकर फायर स्टेशन बनाने की मांग की थी। ग्रामीण इलाकों में गर्मी के मौसम में आगजनी की घटनाएं अधिक होती हैं।

गेहूं की खड़ी फसल, खेतों में रखे भूसे, बिजली के तारों में शार्ट सर्किट और घरेलू कारणों से आग लगने की घटनाएं होती हैं। कई बार तेज हवा के कारण आग आसपास के खेतों और आबादी तक फैल जाती है।