कौशांबी में विजलेंस टीम को आता देखकर कंटिया निकालने लगा युवक, करंट की चपेट में आने से चली गई जान

जागरण संवाददाता, कौशांबी। जनपद में बड़ी घटना हो गई। अजुहा बाजार में उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब बिजली विभाग की टीम बोलेरो पर सवार विजिलेंस टीम को आता देखकर एक युवक कंटिया निकालने लगा। इस दौरान वह करंट की चपेट में आकर गंभीर रूप से झुलस गया।

अचानक इस घटना से विजिलेंस टीम के अधिकारी सकते में आ गए। उन्होंने पहले घायल युवक को सीपीआर देकर बचाने का प्रयास किया, फिर उसे पास के एक अस्पताल में भर्ती कराया। वहां इलाज के दौरान मौत हो गई। विजिलेंस टीम प्रभारी जुल्कर नैन के अनुसार किसी ने बड़ी संख्या में कंटियामारी की सूचना दी थी। इसी शिकायत पर टीम वहां गई थी। इस दौरान एक युवक कंटिया निकालने के चक्कर में झुलस गया। टीम ने उसे बचाने का भरसक प्रयास किया, लेकिन इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई।