कौशांबी में विजलेंस टीम को आता देखकर कंटिया निकालने लगा युवक, करंट की चपेट में आने से चली गई जान
कौशांबी के अजुहा बाजार में विजिलेंस टीम को देखकर अवैध बिजली कनेक्शन हटाते समय एक युवक करंट की चपेट में आ गया। इससे उसकी मौत हो गई।
HighLights
बिजली विभाग की टीम सदस्यों ने युवक को सीपीआर देकर अस्पताल में कराया था भर्ती
अजुहा बाजार में बड़ी संख्या में कंटियामारी की सूचना पर विजिलेंस टीम जांच को पहुंची थी
जागरण संवाददाता, कौशांबी। जनपद में बड़ी घटना हो गई। अजुहा बाजार में उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब बिजली विभाग की टीम बोलेरो पर सवार विजिलेंस टीम को आता देखकर एक युवक कंटिया निकालने लगा। इस दौरान वह करंट की चपेट में आकर गंभीर रूप से झुलस गया।
अचानक इस घटना से विजिलेंस टीम के अधिकारी सकते में आ गए। उन्होंने पहले घायल युवक को सीपीआर देकर बचाने का प्रयास किया, फिर उसे पास के एक अस्पताल में भर्ती कराया। वहां इलाज के दौरान मौत हो गई।
विजिलेंस टीम प्रभारी जुल्कर नैन के अनुसार किसी ने बड़ी संख्या में कंटियामारी की सूचना दी थी। इसी शिकायत पर टीम वहां गई थी। इस दौरान एक युवक कंटिया निकालने के चक्कर में झुलस गया। टीम ने उसे बचाने का भरसक प्रयास किया, लेकिन इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई।