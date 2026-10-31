कौशांबी में पुलिस मुठभेड़, सोने की कील लूटने वाले दो बदमाश गिरफ्तार
कौशांबी में पुलिस मुठभेड़ के बाद दो लुटेरे गिरफ्तार किए गए हैं। ये आरोपित बुजुर्ग महिलाओं से सोने की कील ...और पढ़ें
HighLights
कौशांबी में पुलिस मुठभेड़ में दो लुटेरे गिरफ्तार।
बुजुर्ग महिलाओं से सोने की कील लूटते थे आरोपित।
मुठभेड़ में दोनों बदमाशों के पैर में लगी गोली।
जागरण संवाददाता, कौशांबी। बुजुर्ग महिलाओं की नाक से सोने की कील नोचकर लूटपाट करने वाले दो आरोपित शनिवार भोर पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिए गए। कौशांबी थाना पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम की कार्रवाई के दौरान जवाबी फायरिंग में दोनों आरोपितों के पैर में गोली लगी। घायल बदमाशों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
डीएसपी अरुण कुमार शुक्ला ने बताया कि गिरफ्तार आरोपितों की पहचान फतेहपुर जिले के खखरेरू क्षेत्र निवासी मोहम्मद फारुक और नईम अख्तर के रूप में हुई है। दोनों ने कौशांबी क्षेत्र के मेडरहा और भैरवां गांव में बुजुर्ग महिलाओं को निशाना बनाते हुए उनकी नाक से सोने की कील नोचकर लूट की घटनाओं को अंजाम दिया था। वारदात के बाद से ही पुलिस आरोपितों की तलाश में जुटी थी।
शनिवार भोर पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने घेराबंदी कर दोनों को पकड़ने का प्रयास किया। इस दौरान बदमाशों की ओर से फायरिंग की गई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दोनों के पैर में गोली लग गई। इसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया।
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तलाशी के दौरान आरोपितों के कब्जे से दो तमंचे, कारतूस, लूटी गई सोने की दो नाक की कील और बिना नंबर प्लेट की एक बाइक बरामद हुई है। पुलिस के अनुसार, दोनों आरोपितों के खिलाफ आधा दर्जन से अधिक आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस उनके आपराधिक इतिहास और अन्य घटनाओं में संलिप्तता की जानकारी जुटा रही है।
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