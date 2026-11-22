संसू, जागरण, अझुवा (कौशांबी)। जनपद के सैनी थाना क्षेत्र में बड़ी वारदात हुई। यहां सैनी कोतवाली क्षेत्र के रसूलपुर मढ़ियामई गांव के समीप स्थित जंगल में शनिवार रात 14 वर्षीय किशोर की हत्या कर दी गई। सुबह शव गांव के पश्चिम में स्थित भैंसईहा तालाब किनारे मिला। सिर व गर्दन पर चोट के निशान थे। पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य संकलित किए।

रसूलपुर मढ़ियामई गांव निवासी स्वर्गीय रामलखन का 14 वर्षीय पुत्र छोटू शनिवार रात करीब आठ बजे शौच के लिए घर से निकला था। इसके बाद वह घर नहीं लौटा। देर रात तक परिवार के लोग उसकी तलाश करते रहे लेकिन कोई सुराग नहीं लग सका। रविवार सुबह जंगल की तरफ गए ग्रामीणों ने किशोर का शव पड़ा देखा।

सूचना पर डायल-112 और सैनी कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। फॉरेंसिक टीम ने भी नमूने एकत्र किए। बताया गया कि किशोर की गर्दन पर जूते से दबाने जैसे निशान तथा शरीर के कई हिस्सों पर चोट के निशान थे। छोटू तीन भाइयों में सबसे छोटा था। दोनों बड़े भाई विवाहित हैं और रोजगार के सिलसिले में लुधियाना में रहते हैं।

करीब दो वर्ष पूर्व पिता रामलखन का कैंसर से निधन हुआ था। छोटू गांव में अपनी मां के साथ रहता था। एकलौते सहारे की मौत से मां माता श्याम कली का रो-रोकर बुरा हाल है। मृतक छोटू के नाम चार बीघा में से मात्र 10 विश्वा जमीन थी। चर्चा तो यहां तक है कि कहीं इसी जमीन के चक्कर में तो उसकी हत्या नहीं हुई?