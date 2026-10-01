कौशांबी में शिवाजी इंटर कॉलेज के छात्रों का प्रदर्शन, बदहाली के खिलाफ रास्ताजाम किया; आश्वासन पर माने

संसू, जागरण, नेवादा/चायल (कौशांबी)। नेवादा ब्लाक कार्यालय के समीप स्थित शिवाजी इंटर कॉलेज की बदहाली और अनियमिता को लेकर छात्र-छात्राओं ने गुरुवार को नाराजगी जताई। आक्रोशित विद्यार्थियों ने पहले ब्लाक परिसर में हंगामा किया। जिसके बाद तिलहापुर मोड़-पुरखास मार्ग पर बैठ गए, जिससे मार्ग जाम हो गया।

सूचना के बाद सराय अकिल, चरवा, पिपरी थानों की पुलिस के साथ सीओ चायल शिवांक सिंह और उप जिला अधिकारी प्रेरणा गौतम मौके पर पहुंचे। विद्यार्थियों को समस्याओं के जल्द समाधान का आश्वासन देकर मामला शांत कराया। इस दौरान करीब दो घंटे तक हंगामे की स्थिति बनी रही।

नेवादा ब्लाक कार्यालय गेट के समीप स्थित शिवाजी इंटर कॉलेज में विद्यालय की बदहाली आदि का आरोप लगाकर हंगामा शुरू कर दिया। विद्यार्थियों ने आरोप लगाया कि पेयजल साफ नहीं रहता है। मजबूरी में गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। शौचालय में गंदगी का अंबार लगा है। विद्यालय में पंखा नहीं है। जो इलेक्ट्रानिक उपकरण खराब हैं। छत से पानी टपकता है।