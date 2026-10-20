भ्रामक खबरें फैलाई तो खैर नहीं... कासगंज पुलिस की रडार पर यूट्यूबर! सोशल मीडिया पर कड़ी निगरानी

जागरण संवाददाता, कासगंज। सोशल मीडिया पर भ्रामक खबरें प्रसारित कर लोगों के बीच भ्रम फैलाने और सामाजिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वालों पर पुलिस प्रशासन सख्ती की तैयारी में है। खासतौर पर यूट्यूब और अन्य इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म पर खबरों के नाम पर भ्रामक सामग्री प्रसारित करने वाले लोगों को चिह्नित कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

पुलिस की टीमें सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर प्रसारित होने वाली खबरों, वीडियो और अन्य गतिविधियों पर नजर रखेंगी। किसी घटना को लेकर गलत जानकारी फैलाने, अफवाहों को बढ़ावा देने या लोगों के बीच तनाव पैदा करने वाली सामग्री सामने आने पर उसकी जांच की जाएगी।

जांच में तथ्य गलत पाए जाने और कानून का उल्लंघन सामने आने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। आगामी विधानसभा और पंचायत चुनावों को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने अभी से सतर्कता बढ़ाने की तैयारी शुरू कर दी है।

तीन क्षेत्राधिकारियों समेत साइबर सेल को दिए इंटरनेट मीडिया की निगरानी के निर्देश वहीं, त्योहारों को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए भी सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की गई है। जिले को चार जोन और दस सेक्टरों में विभाजित कर पुलिस बल की तैनाती की गई है। संवेदनशील और प्रमुख स्थानों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी।