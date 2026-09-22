पटियाली क्षेत्र को मिली बड़ी सौगात: मैनपुरी डिपो की दो बसें अब रोज जाएंगी बरेली

संवाद सूत्र, पटियाली (कासगंज)। पटियाली के क्षेत्रवासियों के लिए परिवहन विभाग ने राहत की खबर दी है। मैनपुरी डिपो की दो रोडवेज बसें प्रतिदिन मैनपुरी से पटियाली होकर बरेली के लिए संचालित की जाएंगीं। दोनों बसें मैनपुरी से चलकर जैथरा, दरियावगंज और पटियाली होते हुए बरेली पहुंचेंगी। इसी मार्ग से यात्रियों को वापसी की सुविधा भी मिलेगी।

एआरएम संजय यादव ने बसों के संचालन की जानकारी दी। बताया गया कि अनुभूति सेवा समिति की अध्यक्ष किरण यादव के सुझाव पर बसों का संचालन शुरू कराया जा रहा है।

बदायूं-बरेली जाने वाले यात्रियों और मरीजों को मिलेगी सुविधा बस सेवा शुरू होने से पटियाली क्षेत्र के लोगों को बदायूं और बरेली जाने के लिए सीधी परिवहन सुविधा मिलेगी। क्षेत्र के मरीजों और अन्य यात्रियों को भी इससे काफी सहूलियत होगी। बस सेवा शुरू होने पर मोहम्मद शाहिद, चंदन पांडे, चाहत मलिक, जाहिद अली निजामी, हसमत अली, राज बहादुर यादव, शिव प्रताप यादव, अखिलेश यादव, मनोज कुमार और संजीव यादव ने खुशी जताई।