किसानों के लिए अच्छी खबर: अक्टूबर से धान खरीद शुरू, 2441 रुपये प्रति क्विंटल मिलेगा भाव
किसानों से धान खरीद अक्टूबर में शुरू होगी, जिसके लिए एटा में 22 क्रय केंद्र बनाए गए हैं। इस बार ...और पढ़ें
HighLights
अक्टूबर में एटा में किसानों से धान खरीद शुरू होगी
धान खरीद के लिए जिले में 22 क्रय केंद्र बनाए गए
किसानों को धान का 2441 रुपये प्रति क्विंटल मिलेगा
जागरण संवाददाता, एटा। जिले में किसानों से अक्टूबर में धान की खरीद की जानी है। इसके लिए विभाग की तरफ से सभी तरह की तैयारियां पूरी कर ली हैं। अनाज खरीद के लिए 22 जगहों पर क्रय केंद्र बनाए गए हैं। जिनमें से पांच क्रय केंद्र मंडी समिति में बनाए जाएंगे। इस बार किसानों से होने वाली धान खरीद मूल्य में बढोत्तरी की गई है। इससे किसानों को राहत मिलेगी। पिछले साल की तुलना में संसाधन भी अधिक जुटाए जाएंगे। पंजीकरण कराने के लिए किसानों को जागरूक किया जा रहा है।
एटा में 22 क्रय केंद्र बनाए जाएंगे
किसानों से धान खरीद के लिए तैयारियां तेज कर दी गई हैं। जिसमें सबसे पहले क्रय केंद्र निर्धारण की कार्रवाई शुरू की जा रही है। इस बार जिले में 22 जगहों पर क्रय केंद्र बनाए जाएंगे। जिनमें से पांच केंद्र मंडी समिति में संचालित कराए जाएंगे। जिससे मंडी के आस पास रहने वाले किसान आसानी से अनाज लेकर केंद्र तक पहुंच सकें।
इस बार किसानों से होने वाली धान खरीद के भाव में बढ़ोत्तरी की गई है। जिसे लेकर इस बार किसानों से 2441 रुपये प्रति कुंतल के हिसाब से खरीद की जाएगी।
पिछले साल से बढ़ी है रकम
जबकि पिछले साल 2370 रुपये प्रति कुंतल के हिसाब से किसानाें से धान खरीद हुई थी। इस तरह से इस बार मूल्य में बढोत्तरी होने से किसानों को राहत मिलेगी। वहीं जिला विपणन अधिकारी सुभाष चंद्र ने बताया कि धान खरीद के लिए केंद्र निर्धारण का काम किया जा रहा है। अक्टूबर से खरीद होगी। किसानों से पंजीकरण कराने के लिए संपर्क किया जा रहा है।