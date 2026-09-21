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किसानों के लिए अच्छी खबर: अक्टूबर से धान खरीद शुरू, 2441 रुपये प्रति क्विंटल मिलेगा भाव

By Vinay Kumar Edited By: Abhishek Saxena
Published: Mon, 21 Sep 2026 01:32 PM (IST)

किसानों से धान खरीद अक्टूबर में शुरू होगी, जिसके लिए एटा में 22 क्रय केंद्र बनाए गए हैं। इस बार ...और पढ़ें

धान की फाइल फोटो।

धान की फाइल फोटो।

HighLights

  1. अक्टूबर में एटा में किसानों से धान खरीद शुरू होगी

  2. धान खरीद के लिए जिले में 22 क्रय केंद्र बनाए गए

  3. किसानों को धान का 2441 रुपये प्रति क्विंटल मिलेगा

जागरण संवाददाता, एटा। जिले में किसानों से अक्टूबर में धान की खरीद की जानी है। इसके लिए विभाग की तरफ से सभी तरह की तैयारियां पूरी कर ली हैं। अनाज खरीद के लिए 22 जगहों पर क्रय केंद्र बनाए गए हैं। जिनमें से पांच क्रय केंद्र मंडी समिति में बनाए जाएंगे। इस बार किसानों से होने वाली धान खरीद मूल्य में बढोत्तरी की गई है। इससे किसानों को राहत मिलेगी। पिछले साल की तुलना में संसाधन भी अधिक जुटाए जाएंगे। पंजीकरण कराने के लिए किसानों को जागरूक किया जा रहा है।  

एटा में 22 क्रय केंद्र बनाए जाएंगे

किसानों से धान खरीद के लिए तैयारियां तेज कर दी गई हैं। जिसमें सबसे पहले क्रय केंद्र निर्धारण की कार्रवाई शुरू की जा रही है। इस बार जिले में 22 जगहों पर क्रय केंद्र बनाए जाएंगे। जिनमें से पांच केंद्र मंडी समिति में संचालित कराए जाएंगे। जिससे मंडी के आस पास रहने वाले किसान आसानी से अनाज लेकर केंद्र तक पहुंच सकें।

इस बार किसानों से होने वाली धान खरीद के भाव में बढ़ोत्तरी की गई है। जिसे लेकर इस बार किसानों से 2441 रुपये प्रति कुंतल के हिसाब से खरीद की जाएगी।

पिछले साल से बढ़ी है रकम

जबकि पिछले साल 2370 रुपये प्रति कुंतल के हिसाब से किसानाें से धान खरीद हुई थी। इस तरह से इस बार मूल्य में बढोत्तरी होने से किसानों को राहत मिलेगी। वहीं जिला विपणन अधिकारी सुभाष चंद्र ने बताया कि धान खरीद के लिए केंद्र निर्धारण का काम किया जा रहा है। अक्टूबर से खरीद होगी। किसानों से पंजीकरण कराने के लिए संपर्क किया जा रहा है।

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