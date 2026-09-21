किसानों के लिए अच्छी खबर: अक्टूबर से धान खरीद शुरू, 2441 रुपये प्रति क्विंटल मिलेगा भाव

जागरण संवाददाता, एटा। जिले में किसानों से अक्टूबर में धान की खरीद की जानी है। इसके लिए विभाग की तरफ से सभी तरह की तैयारियां पूरी कर ली हैं। अनाज खरीद के लिए 22 जगहों पर क्रय केंद्र बनाए गए हैं। जिनमें से पांच क्रय केंद्र मंडी समिति में बनाए जाएंगे। इस बार किसानों से होने वाली धान खरीद मूल्य में बढोत्तरी की गई है। इससे किसानों को राहत मिलेगी। पिछले साल की तुलना में संसाधन भी अधिक जुटाए जाएंगे। पंजीकरण कराने के लिए किसानों को जागरूक किया जा रहा है।

एटा में 22 क्रय केंद्र बनाए जाएंगे किसानों से धान खरीद के लिए तैयारियां तेज कर दी गई हैं। जिसमें सबसे पहले क्रय केंद्र निर्धारण की कार्रवाई शुरू की जा रही है। इस बार जिले में 22 जगहों पर क्रय केंद्र बनाए जाएंगे। जिनमें से पांच केंद्र मंडी समिति में संचालित कराए जाएंगे। जिससे मंडी के आस पास रहने वाले किसान आसानी से अनाज लेकर केंद्र तक पहुंच सकें।