लहरा उठेगी खेत की फसल: यूपी में किसानों को फ्री में दहल-तिहलन बीज, ऐसे करें आवेदन

जागरण संवाददाता, हाथरस। शासन द्वारा दलहन, तिलहन बीज की मिनीकिट किसानों को निशुल्क दी जा रही हैं। योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को फार्मर रजिस्ट्री कराना अनिवार्य है। बिना रजिस्ट्री के किसान योजना से वंचित रह सकते हैं।

उप निदेशक कृषि सत्येंद्र सिंह ने बताया कि कि किसानों को कृषि विभाग के पोर्टल पर जाकर आनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन के समय आधार कार्ड, खतौनी और फार्मर रजिस्ट्री नंबर देना जरूरी होगा। सत्यापन के बाद मिनीकिट का वितरण किया जाएगा।

बुकिंग से पहले फार्मर रजिस्ट्री अनिवार्य कई किसान फार्मर रजिस्ट्री के बिना ही आवेदन कर रहे हैं, जिससे उनका आवेदन निरस्त हो रहा है। इसलिए पहले किसान अपना फार्मर रजिस्ट्री जरूर करा लें। यह रजिस्ट्री जन सेवा केंद्र या कृषि विभाग के ब्लॉक कार्यालय पर हो रही है।चयन यदि किसी गांव में एक ही फसल के लिए ज्यादा आवेदन आते हैं तो ई-लॉटरी के माध्यम से लाभार्थियों का चयन किया जाएगा। चयनित किसानों को एसएमएस के माध्यम से सूचना दी जाएगी। इसके बाद वे अपने बीज मिनीकिट प्राप्त कर सकते हैं।