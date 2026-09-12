UGC-NET और UPTET में कासगंज की बेटियों ने लहराया परचम, असिस्टेंट प्रोफेसर व P.HD के लिए हुईं अर्हता प्राप्त

जागरण संवाददाता, कासगंज। श्रीमती शारदा जौहरी नगरपालिका कन्या महाविद्यालय की छात्राओं ने यूजीसी-एनइटी जून 2026 और यूपीटीइटी में शानदार प्रदर्शन कर महाविद्यालय का नाम रोशन किया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) की ओर से घोषित यूजीसी-एनइटी परिणाम में हिंदी, शिक्षा शास्त्र और संस्कृत विषय की छात्राओं ने सफलता हासिल की।

हिंदी विभाग की सोनी वर्मा ने 96.08 पर्सेंटाइल (168 अंक) प्राप्त कर असिस्टेंट प्रोफेसर एवं पीएचडी के लिए अर्हता हासिल की। रश्मि ने 81.77 पर्सेंटाइल (142 अंक) के साथ पीएचडी के लिए सफलता पाई।

मेहनत और लगन से बेटियों ने बढ़ाया महाविद्यालय व जनपद का मान शिक्षा शास्त्र विभाग की समरीन ने 97.52 पर्सेंटाइल (212 अंक) प्राप्त कर असिस्टेंट प्रोफेसर एवं पीएचडी के लिए अर्हता हासिल की। शौर्या माहेश्वरी ने 85.72 पर्सेंटाइल (186 अंक) और समीक्षा माहेश्वरी ने 72.11 पर्सेंटाइल (170 अंक) के साथ पीएचडी के लिए परीक्षा उत्तीर्ण की।