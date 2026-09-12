नजूल जमीन पर बुलडोजर कार्रवाई के बाद पटियाली SDM हटे, CM के आदेश के बाद कासगंज DM ने किया बदलाव

जागरण संवाददाता, कासगंज। पटियाली में नजूल की संपत्ति पर बुलडोजर चलाने के मामले में एसडीएम आतीश कुमार सिंह को कार्रवाई का सामना करना पड़ा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद डीएम प्रणय सिंह ने प्रशासनिक फेरबदल करते हुए पटियाली एसडीएम पद से हटाकर जिला मुख्यालय से संबद्ध कर दिया है। उनके स्थान पर सुशांत संवारे को पटियाली का नया एसडीएम नियुक्त किया गया है।

मुख्यमंत्री के आदेश के बाद प्रशासनिक फेरबदल, हर्षिता देवड़ा सहावर भेजीं गईं प्रशासनिक फेरबदल के तहत हर्षिता देवड़ा का भी स्थानांतरण किया गया है। उन्हें पटियाली से हटाकर सहावर एसडीएम की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं, पटियाली एसडीएम के पास भरगैन नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार भी था। जिसे अब उनसे हटा दिया गया है।