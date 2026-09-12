यूपी बोर्ड 10वीं परीक्षा में बड़ा बदलाव: विज्ञान और गृह विज्ञान में अब प्रैक्टिकल परीक्षा, छात्र-अभिभावक हैरान

जागरण संवाददाता, हाथरस। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल को परीक्षा में आंतरिक मूल्यांकन विज्ञान व ग्रह विज्ञान विषयों का नहीं होगा। इसकी जगह प्रयोगात्मक परीक्षा कराई जाएगी। एग्जामिनर द्वारा दिए गए अंकों को मार्कशीट पर अंकित किया जाएगा। इस विषय के बच्चों को अब बोर्ड की प्रयोगात्मक परीक्षा देनी होगी।

आंतरिक मूल्यांकन में अब स्कूल के शिक्षक मनमाने तरीके से नंबर नहीं दे पाएंगे। बच्चों को भी मूल्यांकन के भरोसे ही परीक्षा में प्रतिभा दिखानी होगी। अन्य सभी विषयों का आंतरिक मूल्यांकन कराया जाएगा।

यूपी बोर्ड ने कक्षा 10 वीं की परीक्षा को लेकर बड़ा बदलाव किया गया है। यह बोर्ड परीक्षा शुरू होने के कुछ महा पहले ही हुआ है। शासन के आदेश के तहत अब कुछ विषयों में आंतरिक मूल्यांकन की व्यवस्था खत्म कर दी है।

इसी सत्र से लागू है प्रयोगात्मक परीक्षा कराने का यह नियम शिक्षक बताते हैं कि इनमें विज्ञान व गृह विज्ञान विषयों में स्कूल स्तर पर अब कोई मूल्यांकन नहीं होगा। इसकी जगह प्रयोगात्मक परीक्षा कराई जाएगी। इन दोनों विषयों में अब 30 अंकों की प्रयोगात्मक परीक्षा अलग से आयोजित कराई जाएगी। अब बच्चों को अंकों के लिए स्कूल के शिक्षक पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। उन्हें 30 अंक पाने के लिए बाहर से आने वाले एक्जामिनर के समक्ष बेहतर प्रदर्शन करना होगा। प्रयोगात्मक परीक्षा के बाद ही उन्हें यह अंक मिलेंगे।

स्कूल स्तर पर ही होता था विज्ञान और गृह विज्ञान का मूल्यांकन पुरानी व्यवस्था के तहत स्कूल स्तर पर ही हाईस्कूल में सभी विषयों के प्रयोगात्मक कार्यों का मूल्यांकन किया जाता था। इसके लिए पांच प्वाइंट स्केल ग्रेडिंग का इस्तेमाल होता था और इस ग्रेड को अंकपत्र में भी दर्ज किया जाता था। अब विज्ञान व गृह विज्ञान के मामले में यह व्यवस्था बदल गई है। बदले नियमों में30 अंकों की प्रयोगात्मक परीक्षा बोर्ड की ओर से अलग से आयोजित की जाएगी। अन्य विषयों का आंतरिक मूल्यांकन पहले की तरह होगा।