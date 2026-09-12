कटिया डालकर चोरी करने वाली आई शामत, सुबह पहुंची टीम ने पकड़े बिजली चोर; मैनपुरी में 10 पर FIR

जागरण संवाददाता, मैनपुरी। बिजली विभाग और विजिलेंट टीम द्वारा शुक्रवार को अलग-अलग उपखंड क्षेत्रों में बिजली की चेकिंग कराई गई। 10 उपभोक्ता बिजली चोरी करते पकड़े गए। सभी के विरुद्ध विद्युत थाना में प्राथमिकी कराई गई है।

उपखंड अधिकारी सर्फुद्दीन अंसारी ने सिविल लाइन ग्रामीण उपकेंद्र क्षेत्र में कुछ गांवों की चेकिंग की। गांव बसुआहार, अहिरबा एवं नगला पाल में छह घरों में चोरी मिली।

एलटी लाइन से कटिया डालकर घरों में बिजली जलाई जा रही थी। सभी के घर से कटिया तार बरामद करने के बाद उन्हें जब्त कर लिया गया। कार्रवाई के दौरान विजिलेंस प्रभारी रतन सिंह, अवर अभियंता अनिल कुमार, परमेंद्र सिंह आदि मौजूद रहे।