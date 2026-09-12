शहर से बाहर होंगी डेरी: अलीगढ़ में बनेगी नई कैटल कॉलोनी, गुरसिकरन गांव में 1.98 करोड़ में मिलेगी जमीन

सुरजीत पुंढीर, अलीगढ़। शहर में डेरियां होने वाली गंदगी व पशुओं के कारण पैदा होने वाली समस्याओं से निजात दिलाने की दिशा में कैटल कालोनी विकसित करने की कवायद अब आगे बढ़ गई है। अलीगढ़ विकास प्राधिकरण (एडीए) ने इसके लिए गुरसिकरन गांव में गाटा संख्या 703/4 की 0.800 हेक्टेयर ऊसर भूमि का चयन किया है। अब इसी जमीन पर कैटल कालोनी विकसित करने की तैयारी है। इसके लिए एडीए जमीन को प्रशासन से पुनर्ग्रहित कराएगा।

जमीन के पुनर्ग्रहण के लिए प्राधिकरण को 1.98 करोड़ रुपये चुकाने होंगे। मंडलायुक्त ओम प्रकाश आर्य ने इसके लिए अनुमति दे दी है। ऊसर भूमि पर डेयरी संचालकों व पशुपालकों को आवंटित होगा भूखंड कैटल कॉलोनी विकसित होने के बाद शहर में संचालित डेरियों व पशुपालन से जुड़े लोगों को यहां स्थान उपलब्ध कराया जाएगा। इसका उद्देश्य शहर के रिहायशी व व्यावसायिक क्षेत्रों में संचालित डेरियों को व्यवस्थित स्थान पर शिफ्ट करना है। वर्तमान में बड़ी संख्या में डेरी आबादी के बीच संचालित होने से पशुओं के कारण गंदगी और यातायात संबंधी समस्याएं भी सामने आती हैं। इसके लिए नगर निगम कई बार अभियान भी चला चुके हैं। इसमें डेरी संचालकों से भी गंदगी न करने की अपील की गई है।