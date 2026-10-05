कासगंज: संत प्रेमानंद के आश्रम जाने की कहकर निकला मयंक, 57 दिन बाद प्रयागराज में मिला

जागरण संवाददाता, कासगंज। 57 दिन से लापता पॉलीटेक्निक छात्र मयंक सिंह चौहान उर्फ मनु के प्रयागराज स्थित ननिहाल रविवार को पहुंच गया। सूचना मिलते ही परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। आवास विकास कालोनी निवासी चंद्रपाल सिंह चौहान का 16 वर्षीय बेटा मयंक उर्फ मनु सात अगस्त की रात घर से यह कहकर निकला था कि वह वृंदावन में संत प्रेमानंद महाराज के दर्शन करने जा रहा है।

रविवार सुबह ननिहाल से फोन आने पर स्वजन को उसके सकुशल होने की जानकारी मिली। बताया गया कि मयंक साधु के वेश में ननिहाल पहुंचा है।

प्रेमानंद महाराज के दर्शन की बात कहकर सात अगस्त को घर से निकला था मयंक चंद्रपाल सिंह ने बताया सात अगस्त की रात करीब 1:30 से दो बजे के बीच मयंक घर से निकला था। काफी तलाश के बाद भी जब उसका पता नहीं चला तो कोतवाली कासगंज में गुमशुदगी दर्ज कराई गई। इसके बाद स्वजन ने मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोवर्धन और दिल्ली सहित कई स्थानों पर उसकी तलाश की। रिश्तेदारों और उसके सहपाठियों से भी जानकारी जुटाई गई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला।