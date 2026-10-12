'मेरा बेटा भाजपा से ब्लॉक प्रमुख है', कासगंज में सचिव पिता ने दी प्रशासक को धमकी

जागरण संवाददाता, कासगंज। पटियाली ब्लॉक की ग्राम पंचायत दरियावगंज में ग्राम प्रधान और पंचायत सचिव के बीच विवाद का मामला सामने आया है। ग्राम प्रधान ने पंचायत सचिव दलवीर सिंह पर अभद्र व्यवहार करने, जातिसूचक शब्द कहने और विकास कार्यों में मनमानी करने का आरोप लगाया है। उन्होंने सीडीओ को प्रार्थना पत्र देकर सचिव को हटाने और मामले की जांच कराकर उचित कार्रवाई कराने की मांग की है।

दरियावगंज के ग्राम प्रशासक भगवान दास की ओर से दिए गए प्रार्थना पत्र के अनुसार, पंचायत सचिव दलवीर सिंह की नियुक्ति 30 जून 2026 को ग्राम पंचायत में हुई थी। इसके बाद विकास कार्यों को लेकर बातचीत के दौरान सचिव का व्यवहार ठीक नहीं लगा।

ग्राम प्रधान ने सीडीओ को प्रार्थना पत्र देकर की कार्रवाई की मांग प्रशासक का आरोप है कि पिछले तीन महीने से वह अधूरे विकास कार्यों को पूरा कराने और नए कार्य शुरू कराने का अनुरोध कर रहे हैं, लेकिन उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। प्रशासक ने आरोप लगाया कि पंचायत भवन में बातचीत के दौरान सचिव ने अभद्र भाषा का प्रयोग किया और जातिसूचक शब्द कहे। उन्होंने कहा कि मेरा बेटा रवि भाजपा से ब्लॉक प्रमुख है, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते।