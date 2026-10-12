हाथरस में पंचायत सहायकों का मोहभंग: सरकार ने बढ़ाया मानदेय फिर भी 18 ने छोड़ी नौकरी, गांव में सेवाएं ठप

जागरण संवाददाता, हाथरस। योगी सरकार की ओर से मानदेय बढ़ाने के बाद भी ग्राम पंचायतों में लगे पंचायत सहायक खुश नहीं हैं। जिले में करीब 18 पंचायत ऐसी हैं, जिनके पंचायत सहायकों ने नौकरी से इस्तीफा दे दिया। पंचायत सहायकों के इस्तीफा दिए जाने के बाद ग्राम पंचायतों में मिल रही विभिन्न सेवाएं ग्रामीणों को नहीं मिल पा रही हैं। इस कारण विभिन्न सेवाओं के लिए ग्रामीणों को शहर के विभागों के चक्कर लगाने को मजबूर होना पड़ रहा है।

जिले में कुल 462 ग्राम पंचायतें हैं। हर पंचायत में एक पंचायत सहायक तैनात हैं। सरकार ने हाल ही में इनका मानदेय छह हजार से बढ़ाकर नौ हजार रुपये किया है। इसके बावजूद सहायकों में नाराजगी है। योगी सरकार की ओर से हाल में बढ़ाया गया था मानदेय सहायकों का कहना है कि मानदेय कम है और काम का बोझ ज्यादा है। दिन भर पंचायत भवन पर बैठना, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना, परिवार रजिस्टर की नकल देना और आनलाइन काम करना पड़ता है।

ग्राम पंचायतों पर मिलने वाली सेवाएं न मिल पाने से शहर की ओर दौड़ रहे हैं कई गांव के लोग डीपीआरओ कार्यालय के अनुसार, जिले में अब तक 18 पंचायत सहायकों ने इस्तीफा दिया है। इनमें हसायन ब्लॉक क्षेत्र में दो, हाथरस क्षेत्र में चार, मुरसान क्षेत्र में चार, सादाबाद क्षेत्र में दो, सासनी में चार, सहपऊ और सिकंदराराऊ में एक एक पद अब खाली हो गए हैं। उक्त पदों को 28 अक्टूबर तक भरा जाना है।