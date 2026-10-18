ये कैसी ममता! 45 दिन का नवजात 1.30 लाख रु में बेचा, कासगंज में झोलाछाप दंपती सहित तीन गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, कासगंज। सोरों थाना क्षेत्र की एक महिला ने झोलाछाप दंपती के साथ मिलकर अपने 45 दिन के बेटे को 1.30 लाख रुपये में बेच दिया। इसके बाद महिला ने कासगंज रोडवेज बस स्टैंड से बच्चा गायब होने की कहानी गढ़ दी। पति की शिकायत पर पुलिस ने जांच शुरू की तो महिला के बैंक खाते में 1.30 लाख रुपये आने से मामला खुल गया। पुलिस ने सिकंदराराऊ से बच्चे को बरामद कर लिया है।

मामले में बच्चे की मां और झोलाछाप दंपती को गिरफ्तार किया गया है। बच्चे को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उसे खरीदने वाला दंपती फरार है। सिकंदराराऊ में दंपती के पास मिला नवजात सोरों क्षेत्र के गांव बनूपुर पुख्ता निवासी अरविंद पुत्र रमेशचंद्र फरीदाबाद में सोनपापड़ी बनाने वाली कंपनी में काम करते हैं। उनकी पत्नी क्रांति तीन बच्चों के साथ गांव में रहती है। 16 अक्टूबर को क्रांति अपने 45 दिन के सबसे छोटे बेटे को दवा दिलाने के बहाने कासगंज आई थी। दोपहर करीब तीन बजे वह कासगंज रोडवेज बस स्टैंड पर लघुशंका जाने का बहाना बनाकर बच्चे को एक अज्ञात महिला के पास छोड़ गई। वापस लौटी तो महिला बच्चे को लेकर गायब थी। इसके बाद क्रांति ने 1076 पर फोन कर पुलिस को सूचना दी, लेकिन बच्चा नहीं मिला।

मां ने 1.30 लाख रुपये में बेचा 45 दिन का बेटा क्रांति ने घर पहुंचकर स्वजन को भी यही कहानी बताई। परिवार ने फरीदाबाद में काम कर रहे अरविंद को सूचना दी। वह गांव पहुंचे और 17 अक्टूबर को पुलिस को तहरीर दी। पुलिस ने जांच शुरू की तो क्रांति के जवाब संतोषजनक नहीं मिले। उसके बैंक खाते की जांच की गई तो उसमें 1.30 लाख रुपये आने की जानकारी मिली। इसके बाद पुलिस ने उससे पूछताछ की तो उसने बच्चे को बेचने की बात स्वीकार कर ली।

झोलाछाप दंपती ने सिकंदराराऊ में सौंपा था बच्चा पुलिस के अनुसार, क्रांति ने सोरों क्षेत्र के सलेमपुर उर्फ नगला भूतल निवासी झोलाछाप अरुण और उसकी पत्नी पिंकी के साथ मिलकर बच्चे को सिकंदराराऊ निवासी महीपाल और उसकी पत्नी संतोषी को बेचा था। बच्चे के बदले मिले 1.20 लाख रुपये क्रांति के बैंक खाते में ऑनलाइन भेजे गए थे, जबकि 10 हजार रुपये नकद दिए गए थे।