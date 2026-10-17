बुलंदशहर वैन हादसा: एक साथ 5 शव पहुंचे कासगंज के दहली बुजुर्ग गांव, मच गया चीत्कार; हर आंख से छलके आंसू

जागरण संवाददाता, कासगंज। बुलंदशहर में हुए भीषण सड़क हादसे में एक ही परिवार के चार सदस्यों समेत पांच लोगों की मौत से सिढ़पुरा क्षेत्र के दहली बुजुर्ग गांव में मातम छा गया। शुक्रवार रात साढे दस बजे जैसे ही पांचों मृतकों के शव बुलंदशहर से गांव पहुंचे तो स्वजन की चीख-पुकार से माहौल गमगीन हो गया। हर तरफ रोने-बिलखने की आवाजें सुनाई देने लगीं। अपनों को खोने का दर्द लोगों के चेहरों पर साफ झलक रहा था।

शुक्रवार को दहली बुजुर्ग के किसान रामदीन का परिवार ईको कार से बेलोन बच्ची के मुंडन संस्कार के लिए जा रहा था, तभी कार बुलंदशहर जिले में बेलोन के पास एक पेड़ से टकरा गई और चालक सहित पांच लोगों की मृत्यु हो गई। पोस्टमार्टम के बाद रात को शव घर पर लाए गए।

तख्त पर रखे परिवार के चार शव, मासूम प्रगति के शव पर बिलख उठा गांव रामदीन, बबिता, लोकेंद्र और बच्ची प्रगति के शव घर के बाहर तख्त पर रखे गए, जबकि कार चालक का शव उसके घर पर रखा गया। इन चारों में पिता- पुत्र नातिन और परिवार की एक बहू शामिल है। एक ही परिवार के चार सदस्यों के शवों को एक साथ तख्त पर रखा देखकर वहां मौजूद लोगों की आंखें भर आईं।