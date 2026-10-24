कासगंज में शरद पूर्णिमा गंगा स्नान पर्व पर 24 घंटे रहेगा रूट डायवर्जन, चार स्थानों पार्किंग व्यवस्था

जागरण संवाददाता, कासगंज। शरद पूर्णिमा गंगा स्नान पर्व को लेकर पुलिस प्रशासन ने यातायात व्यवस्था में बदलाव किया है। 25 अक्टूबर को सोरों क्षेत्र के लहरा गंगा घाट, कछला गंगा घाट और हरिपदी गंगा पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। इसे देखते हुए यातायात और जाम की समस्या से निपटने के लिए 24 अक्टूबर रात आठ बजे से 25 अक्टूबर रात आठ बजे तक कासगंज शहर क्षेत्र में रूट डायवर्जन लागू रहेगा।

यातायात व्यवस्था के तहत एटा से बदायूं-बरेली जाने वाले वाहनों को सौरभ ढाबा, एटा रोड से अमरपुर घाट बाइपास, मंडी तिराहा, सहावर और गंजडुंडवारा होते हुए कादरगंज गंगा पुल से निकाला जाएगा। हाथरस से आने वाले वाहनों को नदरई तिराहा से सौरभ ढाबा की ओर डायवर्ट किया जाएगा। अलीगढ़ से बदायूं-बरेली जाने वाले वाहन हजारा नहर पुल से मामों बाईपास और गोरहा नहर पुल होते हुए सहावर, गंजडुंडवारा और कादरगंज गंगा पुल पहुंचेंगे।

कछला गंगा घाट से कासगंज आने वाले वाहनों को दुपहिया मोड़ नगरिया से डायवर्ट कर याकूतगंज, सहावर, अमांपुर और सिढपुरा के रास्ते भेजा जाएगा। सोरों से बदायूं-बरेली जाने वाले वाहन नगरिया तिराहा से शाहबाजपुर होते हुए कादरगंज गंगा पुल से निकलेंगे। वहीं बदायूं की ओर से कादरगंज पुल के रास्ते आने वाले भारी वाहनों को तरसी तिराहा से पटियाली और सिढ़पुरा होकर गंतव्य तक जाना होगा।