कासगंज में शिक्षकों ने काली पट्टी बांधकर पेंशन बहाली और सेवानिवृत्ति उम्र बढ़ाने की मांग की

संवाद सूत्र, कासगंज। लंबित मांगों के निस्तारण को लेकर केए पीजी कालेज कासगंज और गंजडुंडवारा पीजी कॉलेज के शिक्षकों ने गुरुवार को उपजिलाधिकारी को 30 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा। रम्पुटा (राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय शिक्षक संघ) अलीगढ़ के निर्देश पर शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन दिया। वहीं मांगों पर शीघ्र निर्णय लेने की अपील की।

गुरुवार से पहले दो से चार नवंबर तक शिक्षकों ने काली पट्टी बांधकर विरोध जताया। शिक्षकों की प्रमुख मांगों में 14 आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश की सुविधा, पुरानी पेंशन योजना की बहाली और सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष करने के साथ अन्य लंबित प्रकरणों का निस्तारण शामिल है।

इकाई सचिव डॉ. बृजेंद्र यादव ने कहा कि 25 अक्टूबर को प्रयागराज में फुपुक्टा की कार्यकारिणी बैठक में चरणबद्ध आंदोलन का निर्णय लिया गया था। इकाई अध्यक्ष डॉ. अंजना वशिष्ठ रावत ने कहा कि शिक्षकों के हितों और अधिकारों के लिए संगठन लोकतांत्रिक तरीके से संघर्ष जारी रखेगा।