कासगंज में बाढ़ से मिलेगी मुक्ति, नगला हंसी-राजपुर कुर्रा बांध निर्माण को ग्रामीणों की सहमति

जागरण संवाददाता, कासगंज। गंगा में जलस्तर बढ़ने पर हर साल बाढ़ और जलभराव की समस्या झेलने वाले गांवों के लिए राहत की उम्मीद जगी है। पटियाली तहसील क्षेत्र के नगला हंसी से राजपुर कुर्रा तक बांध निर्माण की दिशा में प्रक्रिया आगे बढ़ी है। राजस्व और सिंचाई विभाग की संयुक्त समिति ने गांवों में चौपाल लगाकर ग्रामीणों से बातचीत की।

प्रशासन के अनुसार, बांध निर्माण के लिए भूमि उपलब्ध कराने पर ग्रामीणों ने शत-प्रतिशत सहमति जताई है। अब सिंचाई विभाग की ओर से प्रस्ताव शासन को भेजा जाएगा। शासन से स्वीकृति मिलने के बाद निर्माण की आगे की प्रक्रिया शुरू होगी।

पटियाली क्षेत्र के गंगा किनारे बसे तराई के गांवों में हर साल जलस्तर बढ़ने पर बाढ़ का खतरा बढ़ जाता है। पूर्व में नगला नरपत में घरों में पानी भरने के कारण परिवारों को सड़क पर रात गुजारनी पड़ी थी। वहीं, मूजखेड़ा और नगला दुर्जन में भी जलभराव से संपर्क प्रभावित हुआ था।

चौपाल लगाकर ली गई सहमति उपजिलाधिकारी पटियाली सुशांत सवारें के आदेश पर गठित राजस्व एवं सिंचाई विभाग की संयुक्त समिति ने निर्धारित रोस्टर के अनुसार गांवों में चौपालें लगाईं। ग्रामीणों से बांध निर्माण के लिए भूमि उपलब्ध कराने के संबंध में सहमति ली गई।

प्रशासन के मुताबिक, सभी ग्रामीणों ने भूमि देने पर सहमति जताई है। बांध निर्माण से बाढ़ के पानी के कारण होने वाली परेशानी कम होने की उम्मीद है। ग्रामीण लंबे समय से बाढ़ की समस्या के स्थायी समाधान की मांग कर रहे हैं।