कासगंज में मॉडिफाइड बुलेट सीज, प्रेशर हॉर्न लगाने वाले 24 बाइकों को भेजा 3.20 लाख का चालान

जागरण संवाददाता, कासगंज। वाहनों में मॉडिफाइड साइलेंसर और प्रतिबंधित प्रेशर हॉर्न लगाकर ध्वनि प्रदूषण फैलाने वालों के खिलाफ परिवहन विभाग ने कार्रवाई तेज कर दी है।

रविवार को चलाए गए विशेष अभियान के तहत मॉडिफाइड साइलेंसर लगी बुलेट मोटरसाइकिल को सीज किया गया। वहीं, प्रेशर हार्न लगे वाहनों के 24 चालकों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कुल 3 लाख 20 हजार रुपये का ऑनलाइन चालान जारी किया गया।