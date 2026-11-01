कासगंज के जखारुद्रपुर में चार साल से जलभराव, बच्चे बोले- डीएम अंकल, हमारी भी सुनो

जागरण संवाददाता, कासगंज। विकास के दावों के बीच सालों से क्षेत्र में बनी हुई समस्याएं ग्रामीणों के लिए मुसीबत बनी हुई हैं। कहीं सड़क नहीं है तो कहीं जल निकासी की व्यवस्था नहीं।

ऐसा ही हाल कासगंज ब्लाक के गांव जखारुद्रपुर का है, जहां पिछले चार वर्षों से नाली नहीं होने के कारण रास्ते पर घरों का गंदा पानी भरा रहता है। सबसे अधिक परेशानी स्कूल जाने वाले बच्चों को उठानी पड़ रही है। उन्हें रोजाना गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ता है। बच्चे डीएम से गुहार लगा रहे हैं कि हम गंदे पानी से होकर गुजरने को मजबूर हैं।

नालियों में दो-दो फुट तक भरा गंदा पानी 15 सौ की आबादी वाला गांव आवागमन को लेकर परेशान है। गांव में प्रवेश करने के लिए दो-दो फुट भरे नालियों के गंदे पानी से गुजरना पड़ता है। स्कूली बच्चे पानी में से निकलने को मजबूर हैं। स्कूली बच्चों को जूते कपड़े होने की चिंता के साथ संक्रमण का खतरा भी बना हुआ है। ग्रामीणों ने बताया कि इस समस्या को लेकर कई बार जिम्मेदारों से शिकायत की गई, लेकिन अब तक कोई स्थायी समाधान नहीं हुआ।

उनका कहना है कि चार वर्ष से नाली निर्माण की मांग की जा रही है। अब बच्चों ने भी जिलाधिकारी से गुहार लगाते हुए कहा है कि डीएम अंकल, हमारी भी सुनो और स्कूल जाने के रास्ते से गंदा पानी हटवाने की व्यवस्था कराएं, ताकि उन्हें रोजाना इस परेशानी से न जूझना पड़े।

भिटोना ग्राम प्रधान धीरज वर्मा ने बताया गांव में कई बार अधिकारियों को बुलाकर नाली बनवाने का प्रयास किया, लेकिन आमने सामने खेत वाले नाली को नहीं निकलने देते है। जिससे जल निकासी व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं हो रही है।