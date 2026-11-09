कासगंज में सेल्फी लेते समय हजारा नहर में गिरे बी-फार्मा का छात्र की डूबने से मौत, दूसरे दिन मिला शव

जागरण संवाददाता, कासगंज। दीपावली की शाम थाना ढोलना क्षेत्र के गांव भगवंतपुर के निकट हजारा नहर में सेल्फी लेते समय बी-फार्मा का छात्र गिर गया। रविवार शाम करीब साढ़े छह बजे हुए हादसे के बाद पुलिस और गोताखोरों ने तलाश अभियान शुरू किया।

सोमवार दोपहर दूसरे दिन छात्र का शव नहर से बरामद हो सका। त्योहार के दिन हुए हादसे से स्वजन में कोहराम मच गया। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं, स्वजन ने दोस्तों पर धक्का देने की आशंका जताई है।

यह है पूरा मामला गांव नगला भूरा निवासी 23 वर्षीय अवनीश पुत्र नारायण सिंह रविवार को अपने दोस्तों सचिन और अंकुश निवासी नगला बैनी तथा विशाल निवासी कलियानपुर के साथ भगवंतपुर पुल के पास हजारा नहर पर पहुंचा था। दोस्तों के अनुसार, अवनीश नहर किनारे खड़े होकर मोबाइल से सेल्फी ले रहा था। इसी दौरान अचानक उसका पैर फिसल गया और वह तेज बहाव में बह गया। दोस्तों ने उसे बचाने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। सूचना पर पुलिस और गोताखोर मौके पर पहुंचे। देर रात तक तलाशी अभियान चलाया गया। सोमवार को भी पीएसी और स्थानीय गोताखोरों की मदद से खोजबीन जारी रही। शाम को अवनीश का शव मिल गया। अवनीश तीन भाई-बहनों में सबसे छोटा था और अलीगढ़ की मंगलायतन यूनिवर्सिटी से बी-फार्मा की पढ़ाई कर रहा था।