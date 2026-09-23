नीचे नदी ऊपर हजारा नहर: 2.5 करोड़ रु से संवरेगा ऐतिहासिक नदरई झाल का पुल, दिसंबर तक बनेगा पर्यटन केंद्र

जागरण संवाददाता, कासगंज। शहर के समीप स्थित ऐतिहासिक नदरई एक्वाडक्ट (झाल का पुल) के संरक्षण, मरम्मत, सुदृढ़ीकरण और सौंदर्यीकरण की प्रक्रिया तेज हो गई है। सिंचाई विभाग के नरौरा खंड ने करीब ढाई करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से कार्ययोजना तैयार कर काम शुरू करा दिया है। मैसर्स यूनाइटेड एंटरप्राइजेज को दिसंबर माह तक कार्य पूरा करने का लक्ष्य दिया गया है। कार्यदायी संस्था ने मौके पर काम शुरू कर दिया है।

परियोजना के तहत एक्वाडक्ट की कमजोर और क्षतिग्रस्त संरचना की आवश्यक मरम्मत कर उसे मजबूत किया जाएगा। पुल की सुरक्षा से जुड़े कार्य भी कराए जाएंगे। इसके साथ ही आसपास के क्षेत्र को पर्यटकों के अनुकूल विकसित करने की योजना है। पर्यटकों के बैठने, घूमने और मनोरंजन के लिए सुविधाएं विकसित करने के साथ मनोरंजन पार्क समेत अन्य जनसुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है।

कार्यदायी संस्था द्धारा झाल के पुल पर कराए जा रहे निर्माण कार्य की तस्वीर। जागरण झाल के पुल की मरम्मत के साथ विकसित होंगी पर्यटक सुविधाएं नदरई एक्वाडक्ट ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सिंचाई संरचना है। यह काली नदी और गंगा नहर के जल प्रवाह से जुड़ा रहा है। लंबे समय से इसकी मरम्मत और संरक्षण की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। अब परियोजना के शुरू होने से एक्वाडक्ट के पुराने स्वरूप को सुरक्षित रखने के साथ क्षेत्र को विकसित करने की उम्मीद जगी है।