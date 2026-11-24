संवाद सूत्र, गंजडुंडवारा (कासगंज)। ऐतिहासिक कादरगंज गंगा घाट पर लगने वाले प्रसिद्ध ककोड़ा मेले का सोमवार को पूरे धार्मिक उल्लास और विधि-विधान के साथ शुभारंभ हो गया। जिला पंचायत अध्यक्ष और एडीएम ने गंगा की आरती एवं फीता काटकर किया।

ऐतिहासिक कादरगंज गंगा घाट पर लगने वाले प्रसिद्ध मिनी कुंभ ककोड़ा मेले का सोमवार को पूरे धार्मिक उल्लास और विधि-विधान के साथ शुभारंभ हो गया।

कल-कल करती मां गंगा की पूजा-अर्चना और वैदिक रीति-रिवाजों के बीच जिला पंचायत अध्यक्ष रत्नेश कश्यप एवं एडीएम आलोक गुप्ता ने संयुक्त रूप से फीता काटकर मेले का उद्घाटन किया। जिला पंचायत अध्यक्ष और एडीएम ने फीता काटकर किया उद्घाटन मेले के शुरू होते ही गंगा घाट पर आस्था और भक्ति का माहौल नजर आने लगा। उद्घाटन से पूर्व अतिथियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने मां गंगा का पूजन कर क्षेत्र की सुख-समृद्धि, खुशहाली और जनकल्याण की कामना की। उद्घाटन के बाद जिला पंचायत अध्यक्ष रत्नेश कश्यप और एडीएम आलोक गुप्ता ने मेला परिसर का भ्रमण कर व्यवस्थाओं का बारीकी से निरीक्षण किया। उन्होंने श्रद्धालुओं के आवागमन के रास्तों, पेयजल, प्रकाश व्यवस्था, साफ-सफाई और गंगा स्नान के लिए बनाए गए घाटों का जायजा लिया।